Donald Trump poderá recandidatar-se já em 2024? Qual o futuro do "Presidente no exílio"

As sondagens mais recentes sugerem que Trump terá conquistado 93% dos votos republicanos e que teve melhores resultados entre negros e latinos do que há quatro anos. Brad Parscale, o primeiro gestor de campanha de Donald Trump, diz que isso lhe dá vantagem: “Não é como se a conta no Twitter ou a capacidade de controlar o ciclo de notícias pare. O Presidente Trump também tem a maior quantidade de dados já recolhida por um político. Isso afetará as corridas e as políticas nos próximos anos”.

“Se for derrotado, o Presidente manterá a lealdade eterna dos eleitores do partido e dos novos eleitores que trouxe para o partido”, acrescentou Sam Nunberg, estratega de Trump em 2016. “O Presidente Trump continuará a ser um herói dentro do eleitorado republicano. O vencedor das primárias presidenciais republicanas de 2024 será o Presidente Trump ou o candidato que mais se assemelhe a ele”.