Estão 12 pessoas internadas com legionella no hospital de Matosinhos, encaminhadas do Centro Hospital da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, confirmou à Lusa fonte do hospital de Matosinhos depois de a TVI ter avançado com a notícia na noite de sábado.

A TVI noticiou no sábado que 17 pessoas foram infetadas com legionella (doença do legionário), 12 das quais estariam no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde.

Depois de ter tardado na resposta, o hospital da Póvoa/Vila do Conde confirmou à Lusa a morte de um homem de 85 anos e 16 outros casos de legionella, indicando que todos são provenientes do concelho de Vila do Conde.

Duas outras pessoas foram transferidas para os cuidados intensivos do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos e outras duas pessoas tiveram alta.

Em comunicado, o Município da Póvoa de Varzim limitou-se a referir que o surto não teve origem na localidade e que “continuará a acompanhar de perto a evolução desta situação junto da Direção Geral da Saúde, de modo a apurar mais detalhes sobre o ocorrido”.

Notícia atualizada às 12h43 com resposta do hospital da Póvoa/Vila do Conde