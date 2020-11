O sobrenome destrona qualquer dúvida, apesar de não falar a língua do pai, que no final dos anos 60 se despediu de Aljustrel rumo a França. A conversa, por email, segue o idioma aprendido em Argenteuil, o subúrbio de Paris onde Mathieu da Vinha nasceu, a 15 de março de 1976, já a liberdade havia sido restaurada no retângulo que visitaria regularmente até aos 20 anos, para dois meses de férias junto da avó e dos tios.

O fascínio por um dos mais imponentes complexos arquitetónicos monárquicos na Europa vem quase dos cueiros. O historiador que passou as últimas décadas a estudar a vida e obra de Luís XIV visitou Versalhes pela primeira vez com três anos. Em 2004, estreava-se em funções no palácio que funcionou como residência real entre 1682 e 1789. Desde 2009, desempenha as funções de diretor científico do Centro de Pesquisa do monumento que, como tantos outros, se vê despido de turistas por causa da pandemia, num raro êxodo que silenciou os luxuriantes jardins e os faustosos interiores. “Na história, Versalhes viveu muito poucos períodos comparáveis, além dos dias de 5 e 6 de outubro de 1789 que viram o palácio esvaziar-se rapidamente sem saber se ele continuaria a existir”. Em abril, a partir de casa, e via YouTube, Mathieu da Vinha falava ao público sobre a higiene na corte, uma breve aula em tempos marcados pelo (primeiro) confinamento, a que outra, provavelmente, se seguirão.

Consultor da série televisiva “Versalhes”, Da Vinha colaborou agora com a editora Assouline, que acaba de lançar uma obra de peso. “Versalhes: de Luís XIV a Jeff Koons” reflete a exuberância deste destino que começou com uma modestíssima proposta para um pavilhão de caça durante o reinado de Luís XIII, corria o ano de 1623, que se materializou num símbolo do poder absoluto, e que acabaria adotado pela República, fiel a uma vocação sem prazo de validade, a de “farol para a nação francesa”, confia o investigador.

Profusamente ilustrada com imagens de arquivo e fotografias, a edição (com 234 páginas e apenas disponível em língua inglesa) inclui textos de Catherine Pégard, presidente do Palácio de Versalhes.

Recuando ao princípio: como começou a sua relação com Versalhes? Recorda-se da primeira visita?

Vim pela primeira vez a Versalhes em 1979, com três anos. Vim com os meus pais, a minha irmã e uns amigos britânicos que estavam de visita a França. É claro que a única memória que tenho é a das fotos, onde apareço empoleirado nas cavalitas do amigo galês da minha mãe. Assim que cheguei a Versalhes para trabalhar, em 2004, fiz questão trazer aqui os meus pais para não me esquecer que era um sonho de infância que se tinha realizado. Não queria que me subisse à cabeça estando num lugar tão majestoso como este.

Depois dessa visita inicial, como foi crescendo esse sonho?

Tinha oito anos, andava na terceira classe, e um professor falou-nos de Luís XIX e de Versalhes. Fiquei apaixonado. Foi a partir daí que comecei a ler pequenas obras sobre aquela figura e comecei a vir regularmente a Versalhes. Quando cheguei aqui foi portanto uma espécie de culminar. Em cada visita era um encanto descobrir este lugar tão incrível. Sentimo-nos atordoados quando descobrimos cada peça. Mas mais do que o lugar, aquilo que me fascinava e continua a fascinar é imaginar a vida das pessoas que aqui se desenrolava.

Viajando no tempo, agora na linha da sua vida, fale-me dessas raizes portuguesas.

O meu pai é português. É um alentejano de Aljustrel que deixou o seu país natal por razões políticas (durante a ditadura de Salazar), em 1968, e veio para França. Conheceu a minha mãe no começo dos anos 70, casaram-se e tiveram a minha irmã em fevereiro de 1974. Depois da Revolução dos Cravos puderam ir a Portugal, para que o meu pai pudesse rever toda a família e apresentar a minha irmã. Infelizmente o meu avô morreu em 1972 sem que se voltassem a ver. Desde que nasci, passámos a ir os quatro a Portugal a cada dois anos. Eu e a minha irmã aí passávamos dois meses no verão. O mês de julho sem os nossos pais, com a nossa avó e os nossos tios, e depois em agosto os meus pais juntavam-se a nós. Isso durou até ter quase 20 anos, quando comecei a estar mais preso por causa dos estudos.

E depois dessa fase conseguiu ir mantendo contacto?

Voltei duas vezes em 2008, em trabalho e para passar 15 dias no verão, isto antes de aí passar três dias em 2010 para o casamento de uma prima. Infelizmente nunca mais voltei, o que lamento. Entretanto, o meu filho pede-me há vários anos para ir a Portugal para descobrir o país do seu avô. Espero poder levar os meus filhos e a minha mulher no próximo verão, para ver a família depois deste tempo todo…