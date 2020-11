David Kessler é pediatra, tem formação em direito e, durante o internato no Hospital Johns Hopkins, foi consultor de um senador republicano — Orrin Hatch, de Utah — para assuntos relacionados com a segurança alimentar e o consumo de álcool e tabaco. Depois geriu um grande hospital universitário em Nova Iorque e começou a dar aulas.

Foi em 1990, com a entrada na direção da Food and Drug Administration (FDA) a convite do republicano George H. W. Bush, que David Kessler começou a conquistar mais simpatias pelos democratas. Adotou medidas para acelerar a aprovação de medicamentos, principalmente para o tratamento da sida, apostou na segurança alimentar e lançou uma verdadeira batalha aos rótulos com informações falsas. Chegou a mandar apreender quase 91 mil litros de Citrus Hill por a marca afirmar que o sumo de laranja era fresco, quando na verdade era concentrado.

Noutro grande sucesso da FDA sob a direção do pediatra esteve a moratória sobre dispositivos de implante mamário de silicone — uma prática que parecia estar a causar uma série de problemas de saúde. Terá sido o maior acordo relacionado com a utilização de dispositivos médicos nos Estados Unidos, que obrigou as empresas a pagar indemnizações aos afetados e que levou à falência de uma delas. Em 2006, a moratória foi suspensa: não havia ligação aparente entre os implantes de silicone e as doenças em causa.

David Kessler também tentou regular e legislar a venda, compra e consumo de tabaco, sobretudo o consumo de um tipo com alto teor de nicotina, mas com menos sucesso: o Supremo Tribunal decidiu que a FDA não tinha poderes para legislar esta atividade. Ainda assim, o pediatra venceu vários prémios sociais pelos esforços nessa área.

A epidemiologista-cientista que quer igualdade na saúde