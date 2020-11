“Aconteceu um montão de coisas nesta primeira parte”. Foi assim que o jornal Marca acabou o acompanhamento da primeira parte no Mestalla. Mas o que o diário espanhol não esperava era que a segunda parte fosse igualmente surpreendente. Tudo se encaminhava para uma vitória tranquila dos merengues, mas de repente apareceram braços, VAR, penáltis repetidos e autogolos por centímetros. E uma derrocada, das antigas.

63' | 4-1 | Soler marca de nuevo de penalti. #RMLiga — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 8, 2020

O Real Madrid perdeu este domingo por 4-1 frente ao Valência e podia ser este o parágrafo a definir todo o jogo. Mas era pouco para um jogo com tanto para contar. Comecemos pelo habitual: o princípio. E um “em princípio” onde o Real Madrid costuma vencer. E para aí estava encaminhado. Até à primeira meia hora, Modric teve toda a liberdade do mundo para ser o maestro de uma equipa que vinha a subir de rendimento.

Depois da derrota frente ao Shakhtar, o Real fez quatro jogos e venceu três, um deles até frente ao Barcelona. E esta noite tudo parecia encaminhar-se para o mesmo final: Karim Benzema abriu o marcador ao minuto 23′, com um belo golo. Iniciou a jogada, triangulou, recebeu na esquina, fletiu para o meio e disparou a fazer lembrar um número 7 distante.

Mas a partir daí tudo mudou. E mudou a sério. Alguém deve ter tocado no botão errado do comando ou estragado mesmo o aparelho. O Real desapareceu e ao minuto 30 começavam os problemas: penálti assinalado, batido por Soler, Courtois defende, Soler falha a recarga, Musah marca na segunda recarga e… golo anulado. O jogador do Valência tinha entrado na área antes do tempo e repetiu-se o penálti. Golo. Muito? Ainda estava só a começar.

Mesmo a terminar a primeira parte, Varane faz um alívio desastrado para a própria baliza. Segundo autogolo do campeão do mundo nos últimos cinco jogos. O francês ainda tentou evitar que a bola entrasse mas passou mesmo a linha e o Real de Zinedine Zidane já foi para o balneário a perder, quase inexplicavelmente.

.@LaLiga | @ValenciaCF 2-1 @RealMadrid | GOLO! O lance foi a VAR e não há dúvidas que a bola entrou. Valencia vai para o intervalo a ganhar! É tudo teu: https://t.co/0OIORVjMQn #LaLigaELEVEN pic.twitter.com/4jG0SlnWMA — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 8, 2020

2 – Raphaël Varane has scored two own goals in his last five games for Real Madrid in all competitions, as many as he had in his previous 324 matches (2). Misfortune. pic.twitter.com/inSTWb9oii — OptaJose (@OptaJose) November 8, 2020

As camisolas são cor-de-rosa mas os sonhos não: o pesadelo de não ter Casemiro

Na segunda parte voltou o pesadelo, mas em tamanho XL. Os golos? Esses podemos resumir numa palavra: penáli. Um (na primeira parte), dois, três penáltis de Soler e o Real não conseguiu reagir a tamanha raridade. Aliás, Soler foi mesmo o primeiro jogador na Liga Espanhola a marcar três golos de penálti no século XXI.

Mas o pesadelo podia prever-se ainda antes do início do jogo e tem outro nome (que não “penálti”). Esse nome é Casemiro. O médio brasileiro testou positivo à Covid-19 no dia de ontem e — tal como Hazard, que também está infetado — falhou a partida deste domingo. Porquê o pesadelo? Porque a falta de Casemiro é normalmente sinónimo de dificuldades para o Real, algo que, de resto, se viu de novo esta noite.

3 – Carlos Soler del @valenciacf se ha convertido en el primer jugador que logra tres goles de penalti en un mismo partido de @LaLiga en este siglo XXI. Verdugo. pic.twitter.com/cU9eRVS9v6 — OptaJose (@OptaJose) November 8, 2020

O médio brasileiro dá uma solidez que Valverde não consegue dar, ficando a faltar um “destruidor de jogo” adversário, que hoje teria dado tanto jeito. Ora vamos a factos: nos últimos cinco jogos em que Casemiro não jogou, o Real apenas tinha ganho um, precisamente o último, em junho de 2020. O histórico anterior foi sempre sinónimo de perda de pontos.

1 – El Real Madrid solo ha ganado uno de los últimos cinco que ha disputado sin Casemiro en LaLiga (2E 2D), justo el último (2-0 ante el Mallorca en junio de 2020). Vital. — OptaJose (@OptaJose) November 8, 2020

Agora, sem Casemiro e Hazard por mais uns dias — ainda por cima com o avançado belga também num momento de ascensão –, o Real agradece a pausa internacional devido aos compromissos das seleções. O próximo jogo dos merengues é decisivo, mas apenas no dia 25 de novembro, frente ao Inter de Milão, em Itália.

Em jogo vai estar a passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões e as coisas não estão famosas, com a equipa de Zidane em terceiro lugar mas com boas hipóteses de inverter as contas. Fica a esperança de que o treinador francês mude de comando, porque hoje deve tê-lo partido várias vezes neste jogo de consola real.