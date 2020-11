A MTV voltou a adaptar uma das suas grandes noites de prémios aos constrangimentos ditados pela pandemia. Com o velho continente a sofrer severamente com a segunda vaga, os Europe Music Awards dividiram-se entre vários palcos — Londres e Budapeste –, não só para distinguir quem mais se destacou no último ano, no que à produção musical diz respeito, mas também para assistir às atuações de DJ Khaled, Maluma, Alicia Keys, Doja Cat, David Guetta e Sam Smith, entre outros. A cerimónia,que aconteceu no último domingo à noite, foi conduzida pelas quatro integrantes do grupo britânico Little Mix.

A distância não impediu algumas estrelas de posarem no tradicional photocall. Um desfile de visuais provocadores — com destaque para Zara Larsson e Leigh-Anne Pinnock –, mas também temperado pelo arrojo chique de Doja Cat, vestida pela Givenchy de Matthew Williams. Alicia Keys levou a sua habitual boa onda para os prémios. A brasileira Anitta destacou-se, curiosamente, por ter sido o visual mais clássico da noite, cortesia da Dolce & Gabbana.

No que toca aos prémios, os BTS foram os grande vencedores da noite. A banda sul-coreana arrecadou quatro prémios (estava nomeada para cinco) nas categorias de Melhor Música, Melhor Grupo, Melhor Atuação Virtual e Melhores Fans. Lady Gaga foi considerada a Melhor Artista, além de ter recebido o prémio específico para distinguir o artista do ano nos Estados Unidos.

Quanto a Portugal, o “Best Portuguese Act” voltou a ir para Fernando Daniel, pelo segundo ano consecutivo. “Não há duas sem três”, admitiu o músico português, determinado a conquistar a distinção na edição do próximo ano. “Este prémio é para a cultura portuguesa, que atravessa uma fase muito difícil. Continuem a ir a espetáculos, lembrem-se que a cultura é segura”, indicou ainda. Fernando Daniel estava nomeada juntamente com Bárbara Bandeira, Diogo Piçarra, Bispo e Dino D’Santiago.

Doja Cat abriu a cerimónia.

O tema “Popstar”, que junta DJ Khaled, Drake e Justin Bieber foi considerado o Melhor Vídeo. “Tusa”, tema de Karol G (que ainda ganhou o prémio de melhor artista latina) e Nicki Minaj ganhou na categoria de Melhor Colaboração. As anfitriãs Little Mix sagraram-se vencedoras no segmento pop e Doja Cat foi a melhor revelação do último ano. Entre os vencedores da noite estiveram ainda Cardi B, H.E.R. e David Guetta.

