Depois de este domingo terem sido registados mais 5.784 casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal, eis que esta segunda-feira o habitual boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) veio dar conta de uma redução de 29,2% no número de casos — que, por si só, também habitual, com a contabilização de 4.096 novos casos a refletir a tendência de queda dos números da pandemia nos primeiros dias da semana, graças à menor capacidade de testagem do fim de semana.

Ainda assim, e não obstante o “fator segunda-feira”, este é o sétimo pior dia da pandemia em novos casos (isto se não contabilizarmos o passado 4 de novembro, dia em que foram comunicados, todos de uma vez, mais de 3 mil casos em atraso relativos a um laboratório de análises do norte do país).

Desde março, já foram contabilizados 183.420 infetados em todo o país e já morreram 2.959 pessoas com complicações associadas à Covid-19 — 63 delas apenas nas últimas 24 horas, o que faz deste 9 de novembro o dia mais pesado no que respeita às baixas da pandemia; nunca antes tinham sido tantas em apenas 24 horas.

Também no que toca às hospitalizações os números máximos têm vindo a ser sucessivamente batidos. Este domingo, com 2.337 novos internamentos, 325 deles em unidades de cuidados intensivos (UCI), os títulos das notícias foram todos nesse sentido; esta segunda-feira tudo piorou: no prazo de 24 horas, há mais 129 internados em enfermaria e 13 em cuidados intensivos.

Há cinco dias que os números de internamentos em UCI não param de aumentar — atualmente são 391 as camas ocupadas nestes serviços por doentes com Covid-19 e há, no total, 2.651 pessoas hospitalizadas no País.

Só nos Açores não morreu ninguém com Covid-19 nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas, com novo número máximo de mortes associadas à Covid-19, só uma região do País não contabilizou qualquer óbito: os Açores.

No Norte, a região mais afetada pela doença, morreram 33 pessoas; e na região de Lisboa e Vale do Tejo foram 22 os óbitos. Na região Centro morreram 5 pessoas. Em cada uma das restantes — Alentejo, Algarve e Madeira — foi registada uma nova morte.

75% das mortes registadas até à meia-noite desta segunda-feira nas contas da Covid-19 dizem respeito a doentes com mais de 80 anos: 22 homens e 25 mulheres.

Das 63 novas mortes comunicadas esta segunda-feira pela DGS, e tirando estas 47 registadas em octogenários, 7 dizem respeito a pessoas entre os 70 e os 79; 5 a pacientes entre os 60 e os 69 anos; e 3 aconteceram na faixa etária imediatamente abaixo, a dos 50-59. Morreu ainda um homem entre os 40 e os 49.

Norte com 55,3% das novas infeções

A Norte volta esta segunda-feira, como tem sido regra ao longo das últimas semanas, a ser a região mais afetada pela pandemia, com 55,3% de todos os novos casos de infeção.

Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 29,7% dos casos; o Centro, com 9,3%; o Alentejo, com 3,6%; e o Algarve, com 1,5%. Já Açores e Madeira têm, respetivamente, 0,4% e 0,3% de todos os 4.096 casos de infeção registados nas últimas 24 horas em Portugal.

Na análise das novas infeções por faixa etária, também não há novidades: a maior parte dos casos continua a registar-se em homens e mulheres com idades compreendidas entre os 20 e os 59 anos — 60,1%.

É entre os 40 e os 49 anos que mais se registaram novos casos de infeção nas últimas 24 horas — 16,6% do total. A seguir vêm 30-39 (14,8%); 20-29 (14,6%) e só então 50-59 (14,1%).

Apesar de somarem o maior número de mortes, os homens e mulheres acima dos 80 anos representam apenas 7,6% das novas infeções.

Recuperados ultrapassam a barreira dos 100 mil

Porque nem tudo são más notícias, também nas últimas 24 horas, mais 2.302 pessoas foram dadas como recuperadas — o quinto valor mais baixo desde que novembro começou, mas que ainda assim fez com que a barreira dos 100 mil fosse ultrapassada.

De entre os 183.420 infetados desde o início da pandemia, 102.083 (55,7%) já foram dados como recuperados. Há 78.378 casos ativos neste momento, mais 1.731 do que este domingo.