Em atualização

Bruno Tavares, extremo do Sporting que é apontado como uma das principais promessas da formação leonina e que renovou contrato em maio até 2025 tendo sido observado por Rúben Amorim para uma eventual chamada à equipa principal, foi alvejado a tiro no peito na noite de sábado para domingo. A informação foi avançada por Hernâni Carvalho no programa “Casa Feliz” da SIC e já foi confirmada pelo Observador.

O jogador já teve entretanto alta hospitalar depois de um incidente que acabou por não passar de um susto para o jovem jogador mas que poderia ter consequências bem mais graves caso o tiro tivesse levado outra direção.