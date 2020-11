(Em atualização)

João Pais, conhecido por Caveirinha, diz só soube no próprio dia que ia participar no furto aos Paióis Nacionais de Tancos. Em tribunal, garantiu que foi contactado uns dias antes por João Paulino a pedir-lhe ajuda “numa coisa” relacionada com um trabalho para “abrir umas portas” — um trabalho que inicialmente deveria ser feito por Paulo Lemos, conhecido por Fechaduras, o homem que acabaria por denunciar o plano à polícia e por não ser acusado no processo. Logo aí percebeu, por ser um trabalho anteriormente atribuído a Fechaduras, que “não podia ser nada de bom”. No entanto, acabou por colaborar no furto.

Escondemos a carrinha. Cortou-se a rede. Foi entrar, começar a pegar nas caixas que estavam à mão e ir embora”, disse.

Aos juízes, explicou que o seu “lucro” por ter participado no furto “nunca ficou definido”. “[João Paulino] disse que ia dar algum dinheiro. Que depois se veria e que uma boa parte seria para mim. Sempre tive a sensação que ia lucrar algo com isto“, admitiu. Diz que não se orgulha pelo que fez: “Pelo contrário, tenho imensa vergonha“. Mas garante em tribunal: “Só fomos nós os dois a fazer aquilo: eu e o João [Paulino]. A entrar lá dentro e carregar, fui só eu o João, mais ninguém”. “O que ganhou com isto tudo?”, perguntou o juíz. “Um enorme sarilho”.

Antes, António Laranjinha — também acusado pelo MP — prestou declarações e alegou que esteve nos Paióis Nacional de Tancos, sim, mas não no dia do furto: deslocou-se até lá com Fernando Santos, Gabriel Moreira e João Paulino para fazer o reconhecimento do local, uns meses antes, mas por “receio” acabou por desistir de colaborar no furto a Tancos. Ficaram por ali durante “duas ou três horas”. “O que falaram durante esse tempo?”, perguntou o procurador. “Estivemos a falar da vida”, respondeu-lhe António Laranjinha, rindo-se, em declarações aos juízes do Tribunal de Santarém, naquela que é a quarta sessão do julgamento do furto a Tancos.

Segundo explicou o arguido, cerca de três meses antes do furto, João Paulino convidou-o a ir até aos Paióis — apesar de, na altura, só saber que ia para Tancos quando, a caminho, na A3 viu “uma tabuleta a dizer Tancos”. “Ele disse: ‘Vamos ali ver uma coisa’. E a gente foi. Todo o caminho [o Paulino] falava era uma coisa que dava para ganhar um bom dinheiro”.

Para esta segunda-feira estão previstos ainda os interrogatórios de Fernando Santos e Pedro Marques, todos alegadamente implicados no furto.

Entre os arguidos está o ex-ministro Azeredo Lopes, o ex-diretor nacional da Polícia Judiciária Militar (PJM), Luís Vieira, o ex-porta-voz da PJM, Vasco Brazão, e o ex-fuzileiro João Paulino, que segundo o Ministério Público foi o cérebro do furto divulgado pelo Exército a 29 de junho de 2017 — a alegada recuperação do material de guerra furtado ocorrido na região da Chamusca, em Santarém, quatro meses depois.

Os arguidos respondem por um conjunto de crimes, como terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, recetação e detenção de arma proibida. Azeredo Lopes está acusado dos crimes de denegação de justiça, prevaricação, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder e denegação de justiça.