Depois da Luz, Alvalade: no âmbito de um outro processo que nada tem a ver com o do rival Benfica, inspetores da PJ encontram-se também esta manhã nas instalações da Sporting SAD num processo em que existem suspeitas de um alegado branqueamento de capitais na sociedade na altura em que a Holdimo, atualmente a maior acionistas depois do clube, entrou no capital social dos verde e brancos. A Bola adiantou que em causa estará um período da Sporting SAD compreendido entre 2011 e 2014, quando Godinho Lopes foi presidente do clube e ainda no primeiro ano de Bruno de Carvalho na presidência. O Observador confirmou a presença das autoridades nas instalações, não havendo para já qualquer reação oficial por parte dos responsáveis leoninos.

De recordar que, em junho de 2013, no âmbito da reestruturação financeira feita entre a Sporting SAD e a banca (Millenium BCP e o na altura BES), foi anunciado um conjunto de medidas à CMVM entre as quais um aumento de capital de 20 milhões de euros através da conversão de um crédito com a Holdimo, grupo com capital angolano que tem Álvaro Sobrinho como principal investidor, que passou a deter 23,5% da sociedade leonina. Em troca, os leões receberam várias percentagens de passes de atletas que tinham sido vendidos nos anos anteriores. (foi nesse acordo que ficou fechada a emissão a 12 anos, até 2025, de 80 milhões de euros de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis, a serem subscritos pela banca com taxa de juro anual bruta condicionada a 4%).