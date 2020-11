O Presidente da República promulgou o diploma que lhe foi remetido pela Assembleia da República a alterar a lei orgânica do Banco de Portugal, mas está insatisfeito com o que foi alcançado, nomeadamente em matéria de “período de nojo” entre o exercício de cargos políticos e a integração do Banco de Portugal — a ausência deste filtro na lei possibilitou, por exemplo, que Mário Centeno passasse diretamente de ministro das Finanças para governador do Banco de Portugal.

Para Marcelo Rebelo de Sousa a nova lei “fica aquém das expectativas criadas pelos debates dos últimos anos e meses”, segundo nota publicada esta segunda-feira do site da Presidência dar conta da promulgação. Recorde-se que o debate sobre a alteração desta lei orgânica começou precisamente com uma proposta do PAN para que existisse um período temporal de cinco anos entre o exercício de certos cargos governativos (primeiro-ministro e os relacionados com as Finanças) e funções de administração do Banco de Portugal. Seguiu-se um debate intenso, com o primeiro-ministro a considerá-la “inadmissível” uma “lei ad hominem, com a função de perseguir pessoas”.

A mudança proposta visava atingir precisamente casos como o de Mário Centeno e o diploma final, aprovado no início de outubro com votos contra do CDS-PP e a favor de PS, PAN, Chega e Iniciativa Liberal (abstenções das restantes bancadas e deputados) acabou por não inclui esta limitação e apenas fixou um período de nojo de três anos “período de nojo” de três anos entre o exercício de funções na banca comercial e a administração do Banco de Portugal. A questão do período de nojo acabou por cair, com a maioria de esquerda a unir-se para a impedir.

Além deste reparo à lei que agora promulga, Marcelo ainda aponta desconforto com a “supressão da intervenção do governado na escolha dos restantes membros do Conselho de Administração, reforçando assim a intervenção governamental”.