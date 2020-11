Quando estava perto de fazer 100 anos, Artur do Cruzeiro Seixas, artista ligado ao movimento surrealista, morreu este domingo. “É com pesar que informamos que o Mestre Cruzeiro Seixas faleceu hoje, 8 de novembro de 2020, no Hospital Santa Maria, Lisboa”, anunciou a Fundação Cupertino de Miranda, que “lamenta profundamente a perda deste vulto da Cultura Nacional”.

A fundação que “apoiou e acompanhou ao longo dos anos” o trabalho de Cruzeiro Seixas, presta homenagem no Facebook ao legado de um dos embaixadores do projeto surrealista, que o artista abraçou em 1949 “e não mais o abandonou até a atualidade”. Um ano antes, em 1948, manteve “um continuado contacto com o Mário Cesariny e outros membros do futuro grupo Os Surrealistas, de que é figura importante”, a par de Mário Cesariny, Alexandre O’Neill, António Maria Lisboa, Fernando José Francisco, Pedro Oom, entre outros.

Cruzeiro Seixas, que frequentou a Escola de Artes Decorativas António Arroio (1935-1941), ainda se sentiu “atraído pelo Neo-realismo (1945-1946)”, só que “as inquietações plásticas e os desejos de libertação estéticos e ideológicos conduziram-no para o Surrealismo”, escreve a Fundação Cupertino de Miranda.

O artista era “detentor de um acervo pessoal constituído por cartas, postais, cadernos manuscritos, fotografias, desenhos, catálogos, serigrafias, colagens, pinturas, entre outros”. Mas foi no desenho que se destacou, desenvolvendo “com grande perícia técnica um universo muito pessoal”, representando “um universo imaginário ‘estranho e cruel’ através de contrastes entre pretos e brancos”.

A fundação recorda que, em 1951, Cruzeiro Seixas alistou-se na marinha mercante, “viajando por África, Índia, Extremo Oriente” e acabando por ficar em Angola “até ao desabrochar da guerra colonial”. É naquele país que “‘desenvolve o gosto pela dita “arte primitiva'”.

Em 2016, numa grande entrevista ao Observador, a propósito do documentário “As Cartas do Rei Artur”, de Cláudia Rita Oliveira, o artista questionava-se se valia a pena viver e falava do Surrealismo como única revolução. Abordou ainda a relação com Mario Cesariny e a falta de reconhecimento que sentiu: “Fui muitíssimo maltratado”.