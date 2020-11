Em atualização

A Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária está a realizar esta manhã buscas no Estádio da Luz e em Ponta Delgada, nas sedes das SAD do Benfica e do Santa Clara, num processo que envolve negócios por três jogadores líbios que passaram por Portugal mas também suspeitas de corrupção no caso Mala Ciao, segundo avança a revista Sábado. A TVI adianta que Luís Filipe Vieira é um dos principais visados da operação, tal como Paulo Gonçalves, antigo responsável jurídicos dos encarnados que deixou a sociedade depois da acusação no processo e-toupeira mas que continuou a fazer alguns negócios com o clube. A equipa de inspetores chegou ao recinto dos encarnados pouco depois das 9h30, acedendo à SAD a essa hora pela porta 18. A informação foi entretanto confirmada pelo clube lisboeta, que antes negara por não haver ninguém nas instalações.

Os jogadores em causa são Hamdou Elhouni, extremo contratado pelos encarnados no verão de 2016 que depois foi emprestado a Desp. Chaves e Desp. Aves, estando agora nos tunisinos do Espérance de Tunis após ter sido cedido pela equipa B do Benfica aos avenses; o avançado Muaid Ellafi, que jogou apenas em 2015/16 no Santa Clara e que está hoje no USM Alger; e o médio defensivo Mohamed Al-Gadi, que depois de dois anos no Santa Clara regressou em 2018 ao Al Ahly Tripoli. Ou seja, nenhum dos três atletas em causa está ainda em Portugal.

Além das buscas na SAD do Benfica e do Santa Clara, existem mais 20 buscas em curso entre empresas e casas particulares, entre as quais a do advogado Rui Cordeiro, presidente do Santa Clara; a do administrador e diretor desportivo Diogo Boa Alma; e a do empresário brasileiro Khaled Ali Mesquita Saleh, que representa o principal acionista particular da sociedade do Santa Clara. De acordo com a Sábado, um dos objetivos destas buscas passa por cruzar as contabilidades dos dois clubes para perceber se o fisco português foi defraudado no pagamento de impostos nestes negócios e, em paralelo, se essas operações terão sido um financiamento encapotado dos lisboetas aos açorianos e aos avenses, estando a ser investigados crimes como fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, falsificação de documento, participação económica em negócio e recebimento indevido de vantagem.

Já a TVI destaca que as buscas procuram recolher a informação para processos que se encontram já na parte final, nomeadamente o processo do ‘Saco azul’, onde existem suspeitas de fuga de 1,8 milhões de euros das contas das águias para serviços informáticos nunca prestados, e o dos e-mails (desencadeado pela divulgação de correio eletrónico de dirigentes encarnados pelo hacker Rui Pinto), que entretanto se juntou a outros como os vouchers e o Mala Ciao num único processo. É por isso que estas diligências visam também outros empresários e intermediários com ligações ao Benfica, que alegadamente terão feito parto do circuito de corrupção desportiva na temporada de 2015/16, quando as águias ganharam o título na última jornada. O canal recorda o encontro em Vila do Conde com o Rio Ave, que pode não ter sido o único: alguns jogadores seriam alegadamente abordados por empresários com promessas de contrato e colocação noutros clubes com condições salariais mais vantajosas.