A direção nacional do PSD, liderada por Rui Rio, reafirmou esta segunda-feira que “não há nenhum acordo nacional, com o IL ou o Chega”, nem sequer “com os próprios partidos que sustentam a coligação regional açoriana” (o CDS e o PPM). Após reunião da comissão permanente, o PSD explica em comunicado que os quatro objetivos defendidos pelo Chega junto do Representante da República “em nada ferem a matriz social-democrata do PSD”.

O PSD diz quais são esses quatro pontos: “A criação de um Gabinete Regional de Luta Contra a Corrupção, reduzir a elevadíssima subsidiodependência na região e promover o aprofundamento da autonomia política no quadro do Estatuto Político-Administrativo dos Açores e da Constituição da República.

Isto significa que o PSD situa o acordo de revisão da Constituição apenas numa maior autonomia para a região e não sequer para a redução de deputados a nível nacional (como o próprio Chega partilhou nas redes sociais). Estes quatro pontos, refere o comunicado do PSD, são “aspetos que um Governo liderado pelo PSD deve naturalmente prosseguir na sua governação regional”. E acrescenta: “Mal fora que não o fizesse apenas porque o Chega também o defende.

Quanto ao acabar com a subsidiodependência, medida também capaz de criar polémica numa região empobrecida, o PSD tenta justificar dizendo que apenas pretende empregar as pessoas que dependem de prestações sociais: “Dar e aumentar rendimentos fruto do trabalho, reduzindo a necessidade de subsídios e fiscalizando melhor a sua atribuição é, seguramente, um objetivo social-democrata”.

No mesmo comunicado, a direção nacional saúde José Manuel Bolieiro pela indigitação e diz que o o acordo PSD-CDS-PPM tem todo o “apoio institucional e político” do PSD nacional. Atira-se ainda à governação do PS, que o PS considera que “fica negativamente marcada por tiques de autoritarismo e fenómenos de nepotismo”.

Uma nota ainda para a Iniciativa Liberal, com a direção nacional a dizer que “reconhece que os objetivos consensualizados entre o PSD-Açores e a IL para implementação de um novo modelo de governação, no sentido de diminuir o peso do Estado na sociedade e na economia, capaz de fazer crescer o PIB regional, de reduzir o fosso que separa os Açores do resto do País e da média da União Europeia, de combater a pobreza, de diminuir a dependência do exterior e de reduzir a dívida pública açoriana.”