A aplicação de mobilidade Free Now expandiu a sua operação a nível nacional, permitindo aos utilizadores viajarem na opção de transporte que preferirem. De norte a sul, os utilizadores vão poder escolher entre os serviços de táxi e os de TVDE (transporte em veículo de passageiros descaracterizado), e utilizar também a opção Ride Eco, que tem uma tarifa 8% mais barata do que a normal. É também mais amiga do ambiente, tendo em conta que se viaja apenas em veículos elétricos.

Em comunicado, o diretor-geral da Free Now em Portugal, Sérgio Pereira, explica que esta expansão nacional irá permitir que a plataforma esteja presente nas cidades mais pequenas e vai “dar a oportunidade a mais motoristas de juntarem os seus serviços” à Free Now.

O alargamento nacional da empresa detida pela BMW e pela Daimler vai juntar os mais de 25.000 taxistas de todo o país à plataforma de transportes, modernizando o seu serviço, mesmo nas localidades mais remotas. De acordo com a Free Now, esta digitalização permitirá atrair mais clientes, especialmente, no difícil contexto de pandemia.

O grupo Free Now está presente em mais de 150 cidades em toda a Europa e na América Latina, disponibilizando serviços de mobilidade a mais de 41 milhões de utilizadores em 17 mercados. Em Portugal, compete com apps como a da Uber e Bolt.