Pelo menos três militares russos morreram esta segunda-feira de madrugada na sequência de um ataque, perpetrado por um outro soldado, na base aérea de Malshevo (também conhecida como Baltimore), nos arredores de Voronej, a cerca de 320 quilómetros de Moscovo. Uma quarta vítima foi hospitalizada e, de acordo com a imprensa russa, ficou gravemente ferida mas não corre risco de vida.

Há vários relatos sobre o que aconteceu depois do ataque, às 5h45 (menos 5h em Portugal continental): umas testemunhas reportam que o atirador se pôs em fuga, outras dizem que se barricou no interior do aeródromo.

Conscript Anton Makarov shot two people at the Baltimore airfield, according to this orientation.

According to TASS, three were killed.

UPD: according to RIAN, searches are already underway outside the military unit in Voronezh itself. The offender is armed.

— মেঘ-বালক (@_green_fire) November 9, 2020