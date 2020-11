Um tiroteio ocorreu na Avenida da Liberdade por volta das 22h30 desta segunda-feira, confirmou o Comando Metropolitano de Lisboa à Rádio Observador. Duas faixas estiveram cortadas numa das principais artérias de Lisboa até às 7h00 desta terça-feira para a recolha de provas, mas a sua circulação já foi retomada. Não há feridos a registar.

“É uma situação atípica” na Avenida da Liberdade, afirma o porta-voz da PSP, Artur Serafim à CMTV, que também confirma que não “houve danos de maior”. Na altura do tiroteio, “não se encontravam pessoas a circular na via pública”, apenas veículos, por causa do recolher obrigatório imposto das 23h às 05h.

Pode ouvir aqui as declarações do porta-voz do comando metropolitano da PSP:

O incidente ocorreu junto ao cruzamento antes do Hotel Tivoli por volta das 22h30. A PSP deu por terminada a recolha de provas na manhã desta terça-feira e a circulação foi retomada sem constrangimentos. Nenhum suspeito foi até agora detido.