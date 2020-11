O primeiro-ministro recebe esta quarta-feira, em São Bento, o secretário-geral da Confederação Europeia de Sindicatos (CES), o italiano Luca Visentini, reunião que se destina a preparar a concretização política do pilar europeu dos direitos sociais.

A concretização do pilar europeu dos direitos sociais é uma das prioridades políticas assumidas pela presidência portuguesa da União Europeia no primeiro semestre do próximo ano. Neste encontro, que terá lugar pelas 10h30, Luca Visentini estará acompanhado pelos secretários-gerais da UGT, Carlos Silva, e da CGTP-IN, Isabel Camarinha.

A presidência portuguesa da União Europeia já marcou para maio, no Porto, uma cimeira de chefes de Estado e de Governo sobre o pilar social da União Europeia.

Nessa cimeira do Porto, segundo fonte do executivo português, além das instituições europeias, vão também participar os parceiros sociais europeus, assim como entidades representativas da sociedade civil. Esta terça-feira à tarde, também de acordo com fonte do executivo, o primeiro-ministro teve uma conversa telefónica com o secretário-geral da NATO, o norueguês Jens Stoltenberg.

De acordo com uma nota publicada por António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter, a conversa incidiu sobretudo, sobre as “novas perspetivas para as relações transatlânticas e contributos de Portugal para as dez missões da NATO em que participará em 2021”.

Boa conversa com @jensstoltenberg sobre #NATO2030, novas perspetivas para as relações transatlânticas e contributos de #Portugal para as 10 missões da @NATO em que participará em 2021, sublinhando a importância do diálogo e consulta entre aliados. — António Costa (@antoniocostapm) November 10, 2020

Numa referência mais política, o primeiro-ministro acrescenta que foi também “sublinhando a importância do diálogo e consulta entre aliados”.