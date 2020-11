A quarentena (ou isolamento profilático) durante 14 dias é uma medida recomendada por todo o mundo para todas as pessoas que tiveram um contacto de risco com uma pessoa infetada com o SARS-CoV-2 (conforme definido pela Organização Mundial de Saúde), mas a medida foi criticada por John Bell, o professor regius de Medicina da Universidade de Oxford e membro da task force sobre vacinas contra a Covid-19 do governo britânico, perante o Parlamento: “é grandemente ineficaz”, noticia o jornal The Guardian.

O especialista defende que a quantidade de infeções que se conseguem prevenir com o isolamento de pessoas sem sintomas é tão pequena que não justifica o esforço pedido às pessoas que são obrigadas a ficar fechadas em casa e a isolar-se até dos restantes membros do agregado familiar. “E o problema é que as pessoas sabem que é extremamente ineficaz. Por isso é que odeiam a medida.”

Os dados sobre isso são bastante claros, ou seja, apenas algumas dessas pessoas estão realmente infetadas. E para evitar uma única transmissão, temos que isolar 70 destas pessoas por um dia. Portanto, é extremamente ineficaz”, disse perante os deputados britânicos.

Pelo mesmo motivo, John Bell critica as medidas que obrigam ao confinamento geral, argumentando que por cada mil pessoas fechadas em casa só se consegue evitar um caso de infeção adicional. “É por isso que as pessoas também o detestam.” Para o especialista, a solução está em usar a quarentena de forma mais criteriosa.

As orientações do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo da Doença (ECDC) assume o contrário. Além de assumir o isolamento de pessoas com sintomas e positivos como muito importante no controlo da transmissão, diz que só isolando preventivamente assintomáticos e pré-sintomáticos se conseguem os efeitos de controlo da transmissão desejados.

O ECDC recomenda também que as pessoas que tenham tido contactos de risco, mesmo sem sintomas, sejam testadas o quanto antes para se poderem identificar outras potenciais cadeias de transmissão. A autoridade europeia continua a defender os 14 dias de quarentena, mas mostra abertura a algumas exceções: poder ser libertado da quarentena se tiver um teste negativo ao 10.º dia após o último contacto ou até mais cedo, dependendo do rastreio dos contactos.

John Bell apela ainda a que seja dada mais liberdade a pessoas que tenham estado infetadas há menos de três meses, mesmo que tenham estado em contacto com um caso positivo depois disso, porque a probabilidade de vir a ser infetado nesse período é muito reduzida. Os estudos têm mostrado que os anticorpos se podem manter neste período e, em alguns casos, até seis ou sete meses depois da infeção.

Não obrigar a quarentena (nem teste) pessoas que estiveram infetadas há menos de três meses, desde que não tenham sintomas, é a recomendação dos Centros de Controlo e Prevenção da Doença, nos Estados Unidos.