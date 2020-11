Jon Meacham, historiador e biógrafo dos presidentes norte-americanos, terá escrito o discurso de aceitação que Joe Biden proferiu no sábado à noite, avançou o The New York Times. Mas não o terá dito à MSNBC nem à NBC News, onde comentou as palavras do presidente eleito dos Estados Unidos. Foi dispensado na segunda-feira.

A rede de televisões não confirmou se o afastamento de Jon Meacham enquanto colaborador está relacionado com o papel que o historiador terá tido na construção do discurso. Mas ao The New York Times, uma fonte “familiarizada com a decisão” confirmou que Meacham deixaria de ser colaborador, mas poderia continuar a participar pontualmente como convidado.

De acordo com o jornal, Jon Meacham já tinha escrito outros discursos de Joe Biden. Naquele que o presidente eleito fez no sábado, o texto menciona a missão para “reconstruir a alma da América, reconstruir a espinha dorsal desta nação, a classe média, e fazer com que a América seja novamente respeitada em todo o mundo”.

As palavras lembram o título de um dos livros de Meacham, “The Soul of America: The Battle for Our Better Angels” — em português, “A Alma da América: a Batalha pelos Nossos Melhores Anjos” — publicado em 2018. Segundo o The New York Times, esta obra é muitas vezes consultada por Joe Biden, que leu o livro e já citou passagens noutros discursos.

Mas, apesar de o processo de escrita dos discursos ser dirigida por Mike Donilon, um conselheiro de longa data de Joe Biden, Jon Meacham estará ativamente envolvido na construção de textos para o presidente eleito. Terá sido ele quem produziu o discurso de outubro em Gettysburg e o que Joe Biden proferiu quando assumiu a liderança do Partido Democrata, de acordo com “várias fontes”, incluindo um funcionário da campanha democrata, ouvidas pelo The New York Times.

TJ Ducklo, assessor de Joe Biden, desvalorizou o envolvimento de Jon Meacham na produção de discursos para o presidente eleito: “Joe Biden escreveu o discurso que proferiu ao povo americano na noite de sábado, que expôs a sua visão para unir e curar a nação. Dada a importância do discurso, ele consultou várias vozes importantes e diversas como parte de seu processo de escrita, como costuma fazer”, disse ao jornal.