Mais de 38.700 vacinas contra a gripe foram administradas na Madeira desde 28 de setembro, ultrapassando-se o total da campanha de vacinação realizada no ano passado, informou esta segunda-feira o Governo Regional.

“Até ao dia 7 de novembro já foram administradas 38.729 vacinas na Região Autónoma da Madeira“, refere uma nota divulgada pelo gabinete do secretário regional de Saúde, Pedro Ramos, acrescentando que “a maioria dos grupos prioritários já realizou a sua vacina com sucesso”.

A tutela indica que “em termos globais foi superado, até à data, o número de pessoas vacinadas contra a gripe na campanha de vacinação do ano passado”. A região aguarda a entrega de “mais 15 mil vacinas, prevista para a última semana de novembro e início do mês de dezembro”. Segundo a secretaria, “a disponibilidade de vacinas contra a gripe no país está condicionada e prevê-se, igualmente, alguma dificuldade nos centros de saúde nos próximos dias no seu acesso”.

Com a campanha de vacinação contra a gripe iniciada em 28 de setembro na região, “já foi possível vacinar mais de 60% dos profissionais de saúde (3.325) e 52% da população idosa residente (22.263 idosos)”.