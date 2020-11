Nunca houve tantos furacões como em 2020. O Theta é o 29.º: está a caminho da Madeira e pode chegar ao continente

Mas há um outro grande detalhe importante: este ciclone subtropical formou-se a 1500km a sudeste dos Açores e dirige-se agora em direção às Canárias e à Madeira, podendo atingir Portugal continental no fim de semana. As possibilidades são mínimas, o normal é que depois de passar pelas ilhas se dissipe, mas tudo depende das correntes e dos ventos. Há projeções que colocam a hipótese que algures no seu percurso se transforme num furacão de categoria 1.

Na quinta-feira, a mais de 2 mil quilómetros da Madeira, o Theta estará com rajadas de ventos na ordem dos 100 quilómetros por hora, chuva intensa, e até trovoada, o normal para este tipo de tempestades tropicais. Deverá atingir o arquipélago no sábado e seguir para noroeste, rumo à Península Ibérica, altura em que então se definirá a sua trajetória e intensidade. O facto de entrar em águas mais frias e de no domingo, dia 15, previsivelmente ‘chocar’ com a frente fria polar, que se prevê vir de noroeste (ao seu encontro), deverá fazer com que desfaça junto à costa portuguesa, provocando apenas alguma agitação marítima.