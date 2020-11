A Comissão Política Distrital de Braga do PSD aprovou, por unanimidade, o incentivo à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa nas próximas eleições presidenciais e consequente apoio, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, a distrital refere que o apoio foi aprovado em reunião daquele órgão realizada na segunda-feira.

Citado no comunicado, o presidente da Distrital, Paulo Cunha, justificou o apoio com a avaliação “francamente positiva do primeiro mandato” de Marcelo, “num contexto difícil e sem paralelo na história”.

“O apoio torna-se natural, pois é inegável a competência de Marcelo Rebelo de Sousa para o exercício do cargo”, referiu, sublinhando que o primeiro mandato decorreu “sempre com governos minoritários, com acordos parlamentares inéditos e com uma pandemia de efeitos devastadores”.

Para Paulo Cunha, “foi o elevado sentido de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa que permitiu que o país tenha ganho coesão nacional e respeito internacional”.

“É a única pessoa à altura de dar as respostas que o país reclama, num contexto de missão, compromisso e responsabilidade”, disse ainda.

Assim, a distrital de Braga “apoia Marcelo Rebelo de Sousa, incentivando-o a que apresente a sua recandidatura”.