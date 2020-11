Rudy Kurniawan: a história do falsificador de vinhos que saiu em liberdade

O homem sobre o qual o documentário “Sour Grapes” se centra (disponível na Netflix) também fazia furor ao vender centenas de garrafas em leilões e em vendas privadas. Em 2006, num leilão da Acker, Merrall & Condit, os seus vinhos acumularam um valor total de 24,7 milhões de dólares, um número à data recorde para um único consignador. A 18 de dezembro de 2013, Kurniawan foi considerado culpado de fraude por vender vinhos falsificados. Para o caso que o deixou atrás das grades contribuíram três dos maiores nomes da Borgonha — Aubert de Villaine (Romanée-Conti), Christophe Roumier (Domaine Roumier) e Laurent Ponsot (Domaine Ponsot) — que testemunharam contra ele em tribunal. Foi aliás Ponsot quem assumiu um papel determinante no desenrolar dos acontecimentos, mas para isso é preciso recuar à noite de 25 de abril de 2008, quando um leilão realizado num restaurante nova-iorquino começou a expor as fendas no esquema fraudulento de Kurniawan.

Nessa noite em particular seria leiloada uma coleção de vinhos raros pertencentes ao indonésio de apenas 31 anos. Em causa estavam 268 garrafas de três produtores da Borgonha — talvez o plano tivesse corrido bem se na audiência não se encontrasse Laurent Ponsot que, desconfiado de que algumas garrafas fossem falsas, cruzou o oceano Atlântico para sentar-se à mesa daquele restaurante (entre o lote a ser vendido estavam vinhos de colheitas inexistentes, como o Ponsot Clos de la Roche de 1929, sendo que este só começou a ser produzido em 1934), como já antes contou o Observador.

Antes do momento da venda, o presidente da leiloeira, com quem Ponsot já tinha discutido as suas suspeitas, anunciou que os respetivos vinhos tinham sido retirados. Ponsot, que ficaria mais tarde conhecido como o “Sherlock Holmes da Borgonha”, passou os quatro anos seguintes a tentar descobrir a origem daqueles vinhos e foi mais do que uma vez desviado da investigação pelo próprio criminoso que se mostrou sempre evasivo sobre família e finanças. Bill Koch, um norte-americano bilionário que encontrou vinhos falsos na sua coleção, contratou detetives privados para investigar a situação e chegou mesmo a processar Rudy em 2009.