Subiu para seis o número de mortes devido ao surto de legionella na região Norte do país. O Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, registou mais uma vítima mortal entre segunda e terça-feira. O número de casos no hospital de Matosinhos e no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, distrito do Porto, subiu para 56.

Segundo fonte oficial do centro hospitalar, foram diagnosticados 21 casos de legionella, mais dois do que esta segunda-feira. O número de internados subiu assim para 13, sendo que esta segunda-feira estavam internados 11 doentes com legionella.

Segundo a mesma fonte, desde o fim de semana de 31 de outubro e 1 novembro até esta terça-feira, além dos casos diagnosticados e de internamento, houve quatro altas clínicas, dois doentes foram transferidos do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde para o Hospital Pedro Hispano, da Unidade Local de Saúde (ULS) de Matosinhos, e registaram-se dois óbitos. As vítimas mortais foram dois homens, um com 92 anos e outro com 85 anos.

No Hospital Pedro Hispano foram diagnosticado 35 casos de legionella entre os dias 30 de outubro e 10 de novembro, mais dois do que os contabilizados na véspera. Fonte oficial da ULS de Matosinhos adiantou que no final do dia de segunda-feira foi contabilizado mais um caso em relação aos 17 inicialmente avançados.

O hospital tem atualmente 20 doentes internados, mais dois do que esta segunda-feira. Dos 35 casos diagnosticados, 11 tiveram alta. Somam-se ainda quatro vítimas mortais, dos quais duas mulheres e um homem com idades entre os 87 e os 89 anos. A mesma fonte não soube dar pormenores sobre o óbito registado nas últimas horas.

O Observador contactou ainda o Centro Hospitalar Universitário de São João, que não adiantou o número de doentes internados com legionella, referindo apenas que tem pacientes tanto em enfermaria como em cuidados intensivos.

Esta segunda-feira, durante a conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica da Covid-19, a diretora-Geral da Saúde adiantou que desde o dia 29 de outubro “foram notificados 64 casos de legionella na região Norte, sendo que 46 deles pertencem ao mesmo foco da Póvoa de Varzim e Vila do Conde”.

O Observador contactou a Direção-Geral de Saúde (DGS) e a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte para ter uma atualização destes números, mas até ao momento não obteve resposta.