A startup alemã de mobilidade urbana Tier fechou uma ronda de investimento Série C no valor de 212 milhões de euros, liderada pelo fundo de investimento em capital de risco japonês SoftBank Vision Fund, que atualmente é considerado o maior investidor de tecnologia à escala global. Objetivo: acelerar o crescimento depois de atingir rentabilidade.

Os investidores que tinham participado em rondas de financiamento anteriores, como o braço de investimento financeiro da Mubadala Investment Company, também participaram nesta. E o fundo de capital de risco da portuguesa Indico Capital Partners, “viu a sua participação aumentar de valor múltiplas vezes”, explica a Indico em comunicado.

Stephan Morais, presidente da Indico Capital Partners, acrescenta que está muito satisfeito por ver “a Tier a liderar o mercado europeu de micromobilidade”.

“Desde o seu lançamento em 2018, a Tier estabeleceu-se como líder do mercado europeu com uma grande eficiência de capital e forte excelência operacional, tendo implantado 60.000 e-scooters em 80 cidades de dez países. A empresa com sede em Berlim já apresenta resultados positivos e usará este investimento para acelerar a visão da empresa”, lê-se no comunicado divulgado nesta terça-feira.

O objteivo desta nova ronda é estender significativamente a cobertura de liderança da empresa na Europa, acelerar a expansão em mercados de crescimento estratégico e acelerar a Rede de Energia Tier — uma inovação pioneira que vai permitir que milhares de estações de carregamento instaladas em cidades europeias alimentem veículos elétricos de uma forma mais eficiente e sustentável, promete a startup.

Além deste investimento, a empresa tem outro processo a decorrer para a obtenção de um financiamento que permita continuar a expansão da frota de veículos.

“Depois de alcançar lucros com as nossas e-scooters, criámos as bases para liderar o caminho para uma mobilidade contínua e sustentável. A nossa visão é uma forma completamente nova de como iremos mover-nos nas cidades no futuro: de forma elétrica, compartida e acessível, e com diferentes veículos alimentados por uma rede de energia sustentável”, afirmou Lawrence Leuschner, CEO e cofundador.

Yanni Pipilis, sócio-gerente da SoftBank Investment Advisers, acrescentou que “a micromobilidade preenche uma grande lacuna deixada pelo uso massivo do carro urbano tradicional e apresenta uma alternativa viável aos sistemas de trânsito atuais. A TIER tem um histórico comprovado no estabelecimento de parcerias de longa data com cidades e órgãos reguladores, combinado com uma abordagem baseada em tecnologia para desenvolver propostas de clientes líderes”.

A Tier está presente em Portugal desde dezembro de 2018. Em junho de 2019, a Indico participou numa ronda de investimento de 3,25 milhões de euros. Em menos de dois anos de operação deste fundo português, as startups investidas pela Indico angariaram mais de 469 milhões de euros de investidores globais.