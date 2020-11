A partir de 1 de junho de 2021, o serviço de armazenamento de fotografias da Google deixará de ser totalmente gratuito como era até agora, de acordo com um anúncio feito esta quarta-feira pela empresa.

Até aqui, o serviço Google Photos permitia o armazenamento ilimitado de fotografias de alta qualidade a qualquer utilizador com uma conta Google. Os 15 gigabytes de armazenamento gratuito a que todos os utilizadores têm direito não incluíam aquele serviço (diziam respeito apenas a funcionalidades como o Gmail ou a Google Drive).

Porém, a partir do verão do próximo ano as fotografias guardadas naquele serviço vão passar a contar para esse limite. Ou seja, um utilizador continua a ter 15 GB de armazenamento gratuito, mas contando com todos os serviços do universo Google.

No anúncio, assinado por Shimrit Ben-Yair — o vice-presidente da Google com o pelouro do Google Photos —, lê-se que uma das principais preocupações da empresa é a sustentabilidade financeira daquele serviço, que atualmente alberga mais de 4 biliões de fotografias (e recebe 28 mil milhões de novas imagens todas as semanas).

De acordo com a Google, as fotografias que forem colocadas no serviço até ao dia 1 de junho de 2021 não vão contar para os tais 15 GB. Só mesmo as fotografias carregadas a partir dessa data passarão a contar para o limite.

Há uma exceção: as fotografias que forem carregadas a partir de um telemóvel Pixel (a marca de smartphones da Google) também não contam para aquele limite.

A empresa diz que, feitas as contas, estima que 80% dos utilizadores ainda consigam manter o ritmo atual de utilização durante mais três anos sem custos.

Porém, quem alcançar os 15 GB e precisar de mais espaço terá de aderir a uma subscrição Google One (um serviço de subscrições que permite aos utilizadores expandirem o espaço de armazenamento em todas as funcionalidades a que uma conta Google dá acesso).

De acordo com a tabela de preços da Google One, uma subscrição para aumentar o espaço para 100 GB custa 1,99 euros por mês (ou 19,99 por ano); para 200 GB o preço é de 2,99 euros por mês ou 29,99 euros por ano; e para 2 terabytes o custo é de 9,99 euros por mês ou 99,99 euros por ano.