Ativista Luaty Beirão recebe ordem de detenção durante direto online

O ativista angolano Luaty Beirão recebeu esta quarta-feira ordem de detenção pela polícia quando transmitida em direto a caminhada para uma das manifestações em Luanda, no dia em que se assinalam os 45 anos da independência do país.

Nos segundos finais do vídeo que estava a ser transmitido em direto pelo Facebook, dois polícias aproximam-se do ativista, que tem também nacionalidade portuguesa, e, depois de Luaty dizer que não vale a pena tirarem o telefone porque está a ser transmitido pela internet, pedem-lhe para os acompanhar à esquadra, ao que o ativista pergunta se está a ser detido e um dos polícias responde: “Está detido”.

Nos segundos a seguir, o ativista vira-se para trás, tentando falar aos que o acompanhavam, mas a transmissão é interrompida, ouvindo-se a voz de Luaty a dizer que o polícia está a tirar-lhe a câmara. O vídeo, que dura menos de 15 minutos, retrata a viagem que o ativista, juntamente com outros presumíveis manifestantes, estava a fazer até à manifestação, e durante a caminhada Luaty Beirão vai interagindo com os companheiros e com quem lhe recomenda que não se manifeste.