O número de pessoas infetadas com Covid-19 no surto de um lar do concelho de Mora, no distrito de Évora, subiu para 20, mais 11 que o anterior balanço, revelou esta quarta-feira o presidente da câmara municipal.

“Foram detetados mais 11 casos” no lar do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Purificação, em Cabeção, naquele concelho, na sequência de novos testes realizados na terça-feira, indicou à agência Lusa o autarca de Mora, Luís Simão.

O primeiro caso na instituição foi o de uma utente que foi transportada no dia 5 deste mês para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), onde fez um teste positivo, tendo sido detetados mais oito infeções nos testes feitos no dia seguinte. Segundo o presidente do município, os 11 novos infetados com Covid-19 neste lar são utentes, que se juntam aos nove casos anteriormente detetados (seis utentes, dois funcionários e um elemento da direção da instituição).

Luís Simão adiantou que se mantêm duas pessoas internadas no HESE, nomeadamente um utente, que está em enfermaria, e o elemento da direção do lar, que se encontra nos cuidados intensivos.

De acordo com o autarca, os utentes com Covid-19 que não precisam de internamento hospitalar, incluindo os que foram instalados no equipamento da retaguarda, vão ser transferidos para a residência da Universidade de Évora que já acolheu idosos infetados num lar ilegal naquela cidade alentejana. O autarca não soube precisar a data da transferência dos utentes para Évora, mas disse esperar que se concretize ainda esta quarta-feira ou na quinta-feira de manhã.

No lar, sublinhou, mantém-se os utentes e os funcionários da instituição que tiveram teste negativo para o novo coronavírus que provoca a doença da Covid-19. O lar do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Purificação, em Cabeção, tem 40 utentes e 23 funcionários. Portugal contabiliza pelo menos 3.103 mortos associados à Covid-19 em 192.172 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).