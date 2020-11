Dentro da PSP, GNR e SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) já se contabilizaram 1.042 casos de Covid-19, desde o início da pandemia até ao dia 3 de novembro, avança o Público. 658 polícias já recuperam da doença, enquanto 384 são casos ativos. Há ainda 749 profissionais das forças e serviços de segurança que estão em isolamento profilático, uma vez que estiveram em contacto com algum infetado.

Mais de metade das infeções registam-se na PSP — 550 casos, 209 dos quais são casos ativos. 341 já recuperaram da doença e 358 encontram-se em isolamento profilático. A pandemia atingiu mesmo Magina da Silva, diretor nacional da PSP, que já esteve infetado com o novo coronavírus, ainda que não tenha desenvolvido sintomas.

De acordo com dados fornecidos pelo Ministério da Administração Interna, a GNR totaliza 458 infetados de SARS-CoV-2 até ao momento: 151 são casos ativos, enquanto 307 é o número de recuperados. 329 militares estão em isolamento. O Público teve acesso, no entanto, a dados mais recentes do Comando Geral da GNR, que dão conta de um aumento para 480 infetados por Covid-19, sendo que 309 recuperaram da infeção. Os números referem-se até ao dia 4 de novembro.

Já o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras regista, até 3 de novembro, 34 casos. 24 deles ativos e dez já recuperados. Há 62 inspetores encontravam-se em isolamento profilático.