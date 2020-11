A Unidade de Saúde da Lagoa, na ilha de São Miguel, está encerrada entre esta terça-feira e 20 de novembro, depois de ter sido detetado um caso de Covid-19 num profissional de saúde, informa a administração.

No seguimento da confirmação de um caso positivo, de um profissional de saúde, na Unidade de Saúde da Lagoa, e após instruções da Autoridade Concelhia de Saúde, por questões de segurança e salvaguarda de todos os utentes e funcionários informa que a partir de hoje [terça-feira] encerra a Unidade de Saúde da Lagoa”, avança o Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel.

Assim, e “tendo em consideração a prevenção e mitigação da cadeia de transmissão da Covid-19”, esta unidade estará encerrada até 20 de novembro.

O comunicado adianta ainda que “estão a ser identificados, pela Autoridade de Saúde Concelhia, todos os contactos de risco” e que “os utentes que estiveram presencialmente na Unidade de Saúde da Lagoa e não forem considerados de risco não serão contactados”.

As marcações para os próximos dez dias serão alteradas. A nota informa também que o tratamento e cuidados domiciliários “serão assegurados pela Equipa de Apoio Integrado Domiciliário do Centro de Saúde de Ponta Delgada (CSPD)”. Já os utentes que necessitem de tratamentos de feridas e injetáveis ou de consultas de situações agudas devem dirigir-se ao Serviço de Atendimento Complementar do CSPD.

Até ao momento, foram detetados na região 507 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

Há atualmente 179 casos positivos ativos, dos quais 141 em São Miguel, 20 na Terceira, um na Graciosa, seis em São Jorge, seis no Pico, três no Faial, um em Santa Maria e um na ilha das Flores. Desde o começo da pandemia morreram 16 pessoas na região com Covid-19, todas em São Miguel.