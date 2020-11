Um surto de Covid-19 no lar da freguesia de Escalhão, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, infetou 41 pessoas, entre utentes e funcionários, segundo fonte da autarquia.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Paulo Langrouva, referiu que dois utentes da instituição estão internados no hospital da Guarda e permanecem “estáveis clinicamente”.

Entre os utentes do lar de idosos de Escalhão, que foram todos testados ao novo coronavírus, apenas três apresentaram resultado negativo.

Segundo o autarca, “na comunidade [de Escalhão] também há entre oito a dez pessoas [com teste positivo para o SARS-CoV-2, vírus da Covid-19] que já estão identificadas”.

No lar de idosos já foi toda a gente testada. E na comunidade, à medida que vamos tendo conhecimento de pessoas com contacto direto [com infetados], vamos encaminhando para o Centro de Saúde”, indicou.

O presidente da autarquia referiu que o município, através do Gabinete de Proteção Civil, está a acompanhar o processo e a monitorizar a situação de forma permanente.

Paulo Langrouva disse à Lusa que o município custeou os testes para o novo coronavírus aos sete elementos da Junta de Freguesia de Escalhão e a cerca de 45 pessoas da Fundação Dona Ana Paula, com sede na vila de Figueira de Castelo Rodrigo, que possui as valências de creche e de ATL com mais de 100 crianças.

Uma das 32 funcionárias da Fundação Dona Ana Paula fez um teste positivo ao Covid-19, mas a instituição permanece em funcionamento, com o apoio do município.

O concelho de Figueira de Castelo Rodrigo regista (segundo dados de terça-feira) um total de 76 casos ativos e 119 acumulados, tendo a situação sido agravada com o surto que foi identificado na segunda-feira na Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) de Escalhão.

Em comunicado, a autarquia apela “ao bom senso e à responsabilidade de todos os munícipes para o cumprimento de todas as medidas de prevenção de contágio definidas (etiqueta respiratória, uso obrigatório de máscara, lavagem e desinfeção de mãos, etc.)”.

O município refere, ainda, que as pessoas também devem “cumprir com as regras e orientações para o isolamento, se assim for determinado pelas autoridades de saúde”.

