Um homem de 61 anos foi detido pela GNR de Torre de Moncorvo por estar a trabalhar em vez de cumprir o confinamento obrigatório a que estava sujeito devido à pandemia de Covid-19, revelou esta quarta-feira aquela força policial.

“No seguimento de uma denúncia, e após diligências efetuadas pelos militares, foi possível apurar que o indivíduo estaria a violar o confinamento obrigatório por Covid-19, por se encontrar a trabalhar, contactando com diversas pessoas”, indicou a GNR em comunicado.

Segundo aquela Guarda do distrito de Bragança, o suspeito foi localizado e abordado na via pública, admitindo estar a violar o dever de confinamento obrigatório decretado pela Autoridade de Saúde Pública, tendo sido detido e acompanhado ao seu domicílio. “O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Torre de Moncorvo”, refere.

A GNR recorda que ficam em confinamento obrigatório no respetivo domicílio ou noutro local definido pelas autoridades de saúde todos os doentes com Covid-19, os infetados com SARS-CoV-2, e os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde tenham determinado vigilância ativa.

“A violação do confinamento obrigatório constitui crime de desobediência”, reiterou a GNR.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.275.113 mortos em mais de 51,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 3.103 pessoas dos 192.172 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.