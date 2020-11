O ainda Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está nesta quarta-feira a fazer a sua primeira aparição pública desde que a vitória de Joe Biden foi declarada. Trump está no cemitério nacional de Arlington, no estado da Virgínia, a participar num evento de homenagem aos veteranos de guerra — que pode acompanhar em direto aqui e no vídeo acima.

Donald Trump estava num dos seus clubes de golfe no sábado, quando a vitória de Joe Biden foi anunciada pelos meios de comunicação social norte-americanos. Nesse dia, Trump regressou à Casa Branca e de lá ainda não saiu, nem falou em público, a não ser através do Twitter, onde tem repetido uma série de alegações infundadas de fraude eleitoral.

É a partir da Casa Branca que Donald Trump tem gerido uma furiosa reação ao resultado eleitoral. Além de já ter publicado dezenas de tweets com alegações de fraude, o ainda Presidente está a coordenar um conjunto de esforços jurídicos, com a sua equipa de advogados a mover processos por fraude eleitoral em vários estados norte-americanos (embora uma parte considerável desses processos já tenham sido recusados pelos juízes).