Depois do sucesso “This Smells Like My Vagina”, Gwyneth Paltrow lança uma nova vela. “This Smells Like My Prenup” (isto cheira como o meu acordo pré-nupcial) é a terceira vela que resulta da parceria entre o perfumista Douglas Little, da Heretic Parfum, e a Goop, a plataforma de lifestyle criada pela atriz norte-americana.

Desta vez, o nome da vela tem origem no contrato que tantas celebridades assinam antes de casar, o acordo pré-nupcial, um documento que tem a função de regulamentar todas as questões patrimoniais entre os casais e a que a própria atriz não é estranha. Em 2018, Paltrow e Brad Falchuk, o atual marido, agilizaram este procedimento. Na altura, o casal admitiu que esta decisão era uma necessidade, após o desfecho dos seus casamentos anteriores.

Mas a que é que cheira o “This Smells Like My Prenup”? O site da Goop sugere que o aroma desta vela é uma “mistura deslumbrante, revigorante e sexy” de toranja e bergamota cítrica “com notas suaves de framboesa madura subtilmente entrelaçadas”. A vela perfeita para queimar documentos legais, como refere o site.

Esta vela, tal como as outras duas da mesma coleção, está à venda por 75 dólares nos Estados Unidos, mas na Europa, pode rondar entre 77 e 81 euros, variando de país para país.

Além da “This Smells Like My Vagina” (isto cheira como a minha vagina), que após ter sido disponibilizada online, esgotou, a coleção conta ainda com “This Smells Like My Orgasm” (isto cheira como o meu orgasmo), outro sucesso de vendas da Goop.