Depois de ter ficado fora do Parlamento nas eleições legilsativas de 2019, a antiga líder parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes, Heloísa Apolónia, assume agora a responsabilidade de ser mandatária nacional de João Ferreira, o candidato do PCP, à eleição de 2021.

Justifica a candidatura do comunista esta decisão como “mais um passo na dinâmica de alargamento de apoios” piscando o olho também à área ambiental: “também no que concerne à defesa do ambiente, da proteção dos ecossistemas e da biodiversidade”.

Heloísa Apolónia marcou presença na Voz do Operário, em Lisboa, a 17 de setembro, quando João Ferreira fez a apresentação oficial da candidatura a Presidente da República no próximo ano, numa eleição que ainda não tem agendamento definido.

A ex-deputada d’Os Verdes foi cabeça de lista pelo círculo de Leiria (onde a CDU não elege desde 1985) às eleições legislativas de outubro de 2019, acabando por ficar, como já era esperado, fora do Parlamento onde tinha chegado em 1995.

No currículo da jurista de 51 anos que a candidatura de João Ferreira enviou às redações destaca-se a participação de Heloísa Apolónia no Conselho Nacional do MDM – Movimento Democrático de Mulheres e ainda a experiência autárquica da ex-deputada.