O Município de Leiria aprovou esta terça-feira a adjudicação do plano de empreitadas em oito escolas do concelho com vista à remoção de materiais de construção com amianto, no valor superior a 600 mil euros.

Num investimento de quase 613.500 euros, vão ser intervencionadas as escolas básicas D. Dinis, de Santa Catarina da Serra, Correia Mateus, n.º 2 de Marrazes, Correia Alexandre (Caranguejeira), Rainha Santa Isabel (Carreira), Básica e Secundária Henrique Sommer (Maceira) e Secundária Afonso Lopes Vieira, refere uma nota de imprensa.

O investimento dá sequência ao acordo de colaboração com o Ministério da Educação, celebrado em agosto passado, o qual prevê a assunção dos encargos por parte do Município, ficando este também responsável por elaborar o programa de intervenção nos estabelecimentos.

A autarquia liderada por Gonçalo Lopes (PS) informa ainda que o plano de intervenção será agora definido em conjunto com as direções dos estabelecimentos de ensino, na perspetiva de criação de um calendário que permita que obras decorram nos períodos de encerramento das aulas.

Segundo a nota da Câmara de Leiria, a substituição da cobertura de amianto por painel sanduíche já está a ser realizado no Pavilhão Desportivo Municipal da Maceira, numa empreitada de 237 mil euros. Esta obra prevê ainda a reparação das paredes exteriores e interiores, a pintura integral do edifício, a substituição da caldeira, a instalação de painéis solares térmicos e a reparação do pavimento.