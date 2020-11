A Nissan vai levar a cabo uma audaciosa técnica para aumentar as vendas em solo norte-americano, visando especificamente o novo X-Trail. Para vender mais unidades, os japoneses entenderam que nada melhor do que mostrar aos seus clientes como é que o X-Trail é “melhor” produto que os seus rivais. A “vítima” da comparação é outro concorrente japonês, o Toyota RAV4.

Segundo a Automotive News, arriscando a possibilidade de o feitiço se virar contra o feiticeiro, a marca japonesa alugou uma frota de Toyota RAV4 para que os seus concessionários disponibilizem gratuitamente o SUV da concorrência aos clientes que lá cheguem interessados em adquirir um X-Trail. O inusitado método destina-se a colocar lado a lado X-Trail e RAV4, induzindo no cliente a ideia de que estará a fazer a compra mais acertada. Está claro que, em caso de dúvidas, dependerá da arte do vendedor esgrimir os argumentos certos a favor do Nissan.

Espera-se que metade da rede de concessionários Nissan adira a este invulgar programa de vendas, que vai arrancar no lançamento do novo X-Trail. O objectivo é, claramente, “roubar” vendas à Toyota no segundo maior mercado automóvel do mundo.

O ano passado, nos Estados Unidos da América, os três SUV mais vendidos foram um feudo nipónico. A Toyota liderou destacada com o seu RAV4, com as 448 mil unidades entregues a clientes a colocarem-na folgadamente à frente do 2.º do ranking, o Honda CR-V (384 mil unidades). Só depois surge o Nissan X-Trail, que por lá é vendido como Rogue, com 350 mil unidades. Ainda assim, o Nissan surge na 6.ª posição entre os 20 modelos mais vendidos por Terras do Tio Sam, onde as pick-up habitualmente ocupam os três lugares cimeiros do pódio.

De recordar que o impacto da “comparação” em muito dependerá do nível de equipamento escolhido pela Nissan para a “sua” frota de RAV4, não sendo de estranhar caso a marca nipónica tenha optado por versões básicas ou, no limite, intermédias. O responsável pelas vendas da Toyota Motor North America, Bob Carter, disse que a marca que representa está “lisonjeada” com este plano de marketing da Nissan. “Estamos confiantes de que os concessionários e os clientes da nissan irão apreciar a qualidade, a versatilidade e a segurança que fizeram do RAV4 o SUV número 1 em vendas nos Estados Unidos”, atirou Carter em tom de farpa.

Nos EUA, o Rogue é de momento proposto por valores a partir de 25.650 dólares, enquanto em Portugal os preços do X-Trail arrancam nos 32.300€. O novo Rogue vai ser lançado por 26.745 dólares, naquela que é descrita como a mais robusta ofensiva comercial da Nissan. Por cá, o Toyota RAV4 é comercializado por valores desde 42.990€, ao passo que nos EUA a tabela de preços começa nos 26.050 dólares.