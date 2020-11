Começam esta semana a chegar às escolas portuguesas os computadores e equipamentos de internet móvel prometidos pelo Governo ao abrigo do programa “Escola Digital”, que tem como objetivo garantir o acesso de todos os alunos do país à internet.

De acordo com informações técnicas divulgadas esta quarta-feira pelo Ministério da Educação, os kits vão ser compostos por um computador portátil (de características distintas consoante o nível de escolaridade), auscultadores com microfone, uma mochila, um hotspot de internet e um cartão SIM.

O governo distribuiu esta semana às escolas um guia técnico que mostra quais os equipamentos a que os alunos vão ter acesso e explica como as instituições devem fazer o registo dos computadores e dos hotspots.

Num comunicado enviado esta quarta-feira, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares destaca que “num primeiro momento será dada particular atenção aos alunos abrangidos por apoios no âmbito da Ação Social Escolar, iniciando-se com os alunos do escalão A que frequentam o ensino secundário, priorizando aqueles que não têm acesso a equipamentos eletrónicos em casa”.

A nota não explicita o número de equipamentos que vão ser distribuídos na primeira fase. Porém, no mês passado, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, tinha prometido que “até 15 de novembro serão distribuídos os primeiros 100 mil computadores”.

O programa prevê a garantia de acesso ao ambiente digital de toda a comunidade escolar portuguesa. “Falamos de inclusão quando nos centramos numa escola que é para todos e não apenas para alguns. Hoje, não dominar competências digitais, não se conseguir conectar ou navegar com segurança são efeitos que potenciam a desigualdade”, explica o comunicado.

A “Escola Digital” já fazia parte da estratégia do Governo para a educação, mas a pandemia da Covid-19 e a necessidade de colocar o universo escolar em ensino à distância reforçou a necessidade de implementar o programa já a partir deste ano letivo.