"Situação de terror", confrontos e gás lacrimogéneo em Luanda. Polícia impede manifestação no dia da independência

O dia em que se assinala a independência de Angola está a ser marcado por confrontos entre a polícia e jovens que se estão a manifestar em alguns locais em Luanda, segundo várias fontes. A polícia angolana está a impedir a concentração de alguns manifestantes na zona do cemitério de Santa Ana, em Luanda, e em vários bairros grupos de jovens que tentam forçar a passagem são afastados com gás lacrimogéneo, constatou a Lusa no local.

Segundo o Novo Jornal , um jovem que integrava estas manifestações foi baleado mortalmente quando se tentava dispersar os manifestantes. O comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, no entanto, não confirmou ao mesmo jornal esta informação, dizendo não ter conhecimento da ocorrência de qualquer morte entre os manifestantes.

Entre os feridos encontra-se o jovem ativista Nito Alves, um dos integrantes do grupo de jovens conhecido por 15+2, detidos e julgados em 2017, de acordo com imagens divulgadas nas redes sociais. Nito Alves já foi hospitalizado. O Novo Jornal avança que a utilização de gás lacrimogéneo afetou vários moradores e há ainda registo de desmaios, incluindo crianças.

Na zona, vários grupos de jovens tentam forçar a passagem, desafiando a polícia com cânticos e pedidos de não violência. E, na estrada de Catete, começaram a concentrar-se outros manifestantes que foram dispersados para o interior dos bairros. Relatos de ativistas indicam a detenção de vários manifestantes.

Também o ativista angolano Luaty Beirão recebeu ordem de detenção pela polícia quando transmitia em direto a caminhada para uma das manifestações em Luanda.

Em declarações à Lusa, o porta-voz do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, Nestor Goubel, não confirmou a existência de detidos, remetendo para mais tarde um pronunciamento das autoridades, ressaltando que estão em curso atos de intimidação, vandalismo, desordem e queima de pneus que “a polícia está a tentar conter”.

Há um desrespeito total até da própria data da independência e do decreto presidencial, mas vai haver um pronunciamento oficial mais lá para frente”, acrescentou Nestor Goubel.

Nestor Goubel frisou que o uso de gás lacrimogéneo é um meio de dispersão da polícia, reiterando que os manifestantes estão a fazer apedrejamentos, provocando confrontos com a as autoridades e gritando insultos, “que a polícia tem sabido de forma pedagógica conter”.