Em atualização

Gonçalo Ribeiro Telles morreu esta quarta-feira em sua casa, em Lisboa. Tinha 98 anos. Figura pioneira na arquitetura paisagista em Portugal, foi autor de vários projetos relevantes na capital portuguesa, como os Corredores Verdes e os jardins da Fundação Calouste Gulbenkian. O Governo decretou um dia de luto nacional, na quinta-feira, pela morte do arquiteto. E foram já várias as reações públicas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, despede-se do “amigo de longa data” e do “lutador pela Liberdade e Democracia”, afirmando que “Gonçalo Ribeiro Telles deixa um legado alcançado por poucos”.

Numa nota publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que o paisagista era “respeitado humana, profissional e politicamente por amigos, colegas e adversários, e pelos portugueses em geral”.

Figura determinante na consolidação e alternativa na democracia portuguesa, pioneiro em Portugal das grandes questões que hoje, mais do que nunca, se mostram decisivas, homem de grande serenidade e de grandes convicções, é com emoção e saudade que me despeço de Gonçalo Ribeiro Telles, amigo de longa data, a cuja Família envio sentidas condolências”, concluiu.