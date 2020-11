Bernie Sanders disse que aceitaria integrar o governo de Joe Biden se o Presidente eleito dos Estados Unidos da América o convidasse.

Em entrevista à CNN, o governador do Vermont, que tem sido apontado como o próximo Secretário do Departamento do Trabalho, não negou nem confirmou a possibilidade, dizendo: “O que é verdade é que quero fazer tudo o que for possível para proteger as famílias trabalhadoras deste país que estão a passar um fase muito dura”. “Se isso acontecerá no Senado ou na administração de Biden, quem sabe”, afirmou Sanders. “Vamos ver como as coisas se desenvolvem.”

Esta terça-feira, a CNN noticiou que o governador estaria a procurar ser nomeado Secretário do Trabalho, fazendo uma campanha interna com esse objetivo. A reação a esta campanha terá sido mista dentro do Departamento.

Sanders tentou concorrer às Presidenciais norte-americanas em duas ocasiões, em 2016 e em 2020, procurando sempre o apoio do partido Democrata. Ficou em segundo lugar entre os candidatos do partido nos dois anos.