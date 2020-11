Cascais. Despacho da Câmara Municipal diz que estabelecimentos comerciais não podem abrir mais cedo

Em Cascais, os supermercados não vão poder abrir mais cedo ao fim de semana.

Um despacho sobre a manutenção dos horários do comercio durante o estado de emergência, datado de 12 de novembro e assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, refere claramente isso mesmo: os estabelecimentos comerciais do concelho devem “respeitar os horários de abertura que atualmente se encontram a praticar, não sendo permitido a sua atividade mais cedo do que no horário habitual”.

De acordo com o mesmo documento, partilhado no Facebook pelo autarca, “aos horários de encerramento dos referidos estabelecimentos comerciais aplicam-se os limites máximos decorrentes das normais aplicáveis por força do estado de emergência em vigor”.