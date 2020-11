Está marcado: esta sexta-feira, às 23h, Bruno Nogueira volta às suas conversas em direto no Instagram, que ganharam o título “Como É Que o Bicho Mexe?”.

O humorista anunciou esta quinta-feira nas redes sociais um novo episódio desta série de conversas em direto com amigos e figuras públicas, que entre março e maio deste ano — durante o estado de emergência — decorreram diariamente de segunda-feira à sexta-feira.

Não se sabe, por ora, se este novo episódio será o início do regresso diário de “Como É Que o Bicho Mexe?” ou se será apenas um episódio único e especial.

O que inicialmente não era mais do que um simples desabafo durante a fase de confinamento mais restrito, tornou-se num evento que muitos portugueses seguiam religiosamente e no qual participaram Nuno Markl e Filipe Melo, presenças constantes, mas também João Manzarra, Salvador Martinha, João Quadros, Inês Aires Pereira, Jéssica Athayde, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Nélson Évora ou Salvador Sobral.

O seguidores responderam ao anúncio de mais um episódio especial com grande entusiasmo.

Depois da série de conversas ter terminado, em maio, Bruno Nogueira já tinha voltado às emissões em direto no Instagram para mais uma noite de conversas, no final de junho.

Já no passado mês de outubro o humorista anunciou estar a preparar, em conjunto com a SIC, um documentário sobre o episódio final de “Como É Que o Bicho Mexe?”, que teve direito a intervenção em direto de Cristiano Ronaldo (“ligou-se” em direto quando estava deitado na cama), Albano Jerónimo e um passeio rodoviário que permitiu perceber que muitos portugueses iluminaram as suas casas com luzes de Natal, como os protagonistas tinham pedido antecipadamente.