A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) vai oferecer 1.250 livros à União das Misericórdias Portuguesas, uma iniciativa que pretende ajudar a “suavizar, através da leitura, o isolamento da população idosa, sobretudo no contexto da atual pandemia”.

A informação foi adiantada esta quinta-feira em comunicado, pela União das Misericórdias Portuguesas (UMP), que enquadra na época natalícia a iniciativa “presentes com História”, que vai entregar aos lares das Misericórdias 1.250 livros sobre Arte e Património.

“Esta iniciativa solidária, desenvolvida no âmbito de um protocolo de colaboração entre a DGPC e a UMP, irá disponibilizar um total de 250 ‘Caixas Presente’, cada uma com cinco títulos que versam sobre temas na área dos museus, arqueologia, história e arte, num total de 1.250 exemplares. Os livros serão distribuídos pelas estruturas residenciais para idosos das Misericórdias de todo o país, a partir do dia 4 de dezembro”, adianta o comunicado.

Portugal contabiliza pelo menos 3.181 mortos associados à Covid-19 em 198.011 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).