“Estranheza e repúdio.” A administração da Montepio Geral Associação Mutualista, que tem cerca de 600 mil associados e é dona do Banco Montepio, veio esta noite de quarta-feira criticar a “ação empreendida por um reduzido número de associados junto da comunicação social” na última terça-feira. Essa foi uma “ação junto da comunicação social”, liderada por vários associados alguns pertencentes ao Conselho Geral da mutualista, onde se falou sobre as dificuldades financeiras crescentes e se pediu ao Governo e aos supervisores que atuem.

Na ótica da administração, a ação daqueles associados apenas fez instalar “dúvidas a respeito de temas aprovados pelos associados e acompanhados de perto pelas entidades de tutela e supervisão da Associação Mutualista e do Banco Montepio configuram um ataque à estabilidade deste grupo mutualista, além de uma estratégia de disputa de poder que tem sede e momento próprios para ter lugar”.

Reconhece-se, neste comunicado enviado à imprensa, que as “dificuldades” existem mas que são “sistémicas” e que se devem ao “momento” que se vive. “As entidades do Grupo Montepio não são imunes, mas prosseguem numa gestão determinada e orientada à superação dos desafios, sem necessidade de quaisquer apoios públicos, como sempre aconteceu ao longo de 180 anos de história e atividade. Mesmo em momentos não muito distantes, quando foram prestados apoios a entidades financeiras, esta instituição da Economia Social soube sempre resolver os seus problemas.”

Confrontado com afirmações que não têm qualquer correspondência com a atuação e situação do Grupo Montepio, o Conselho de Administração do Montepio Geral Associação Mutualista reitera o seu repúdio a uma iniciativa empreendida por um conjunto de associados determinados a lutar por eleições antecipadas e pela gestão da entidade tutelar do Grupo Montepio – o Montepio Geral Associação Mutualista –, sem respeito pelos órgãos sociais eleitos e pela democracia interna, instalando a desconfiança e lesando fortemente a atividade, a reputação da Instituição e os interesses dos seus 600 mil associados, bem como das entidades do Grupo Montepio no seu todo”, remata a administração.