Ainda falta mais de um ano, (com uma pandemia pelo caminho) mas Inglaterra já prepara as celebrações dos 70 anos da rainha Isabel II no trono. O governo britânico promete um “espetáculo inesquecível” e outros dos destaques é que o povo britânico sai favorecido com mais um feriado extra neste jubileu de platina, uma vez que as celebrações irão prolongar-se durante quatro dias.

O anúncio foi feito no Twitter pelo secretário da Cultura do Reino Unido, Oliver Dowden, que revelou ao The Sun mais alguns detalhes sobre o que se pode esperar durante este evento que é único na realeza britânica — nunca nenhum outro monarca celebrou 70 anos no trono.

JUBILEE BANK HOL Delighted to announce a 4 day bank holiday to celebrate HMQ's Platinum Jubilee We will put on a spectacular, once-in-a-generation show in 2022 to say thank you Ma'am for seven decades of dedication to our nationhttps://t.co/pM6UHWAUrh — Oliver Dowden (@OliverDowden) November 12, 2020

“Será um momento verdadeiramente histórico e que merece uma celebração memorável. Queremos igualar o espetáculo inesquecível dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012”, declarou Oliver Dowden.

As celebrações vão ocupar o calendário dos britânicos entre 2 e 5 de junho de 2022, mas os dias que antecedem também “vão contar com toda a fanfarra tradicional, num acumular de momentos espetaculares, de fazer parar o trânsito em todo o país”, prometeu o secretário da Cultura.

O governo britânico pretende “misturar o esplendor cerimonial dos jubileus anteriores com arte e tecnologia de ponta”, numa extensa programação com eventos em cidades do Reino Unido e nos 54 países membros da Commonwealth.

Será ainda concedida uma medalha do jubileu de platina a elementos dos serviços públicos, incluindo representantes das Forças Armadas, dos serviços de emergência e dos serviços prisionais.

O reinado de Isabel II começou em 6 de fevereiro de 1952 e a sua coroação ocorreu em 2 de junho do ano seguinte.