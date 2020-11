Em atualização

O Tribunal da Relação de Lisboa declarou improcedente o pedido de recusa do juiz Carlos Alexandre interposto por Paulo Lalanda Castro, principal arguido do caso da Máfia do Sangue, por considerar que não há qualquer fundamento para suspeitar da imparcialidade de Alexandre. A desembargadora relatora da decisão chega mesmo a considerar os fundamentos do requerimento da defesa a cargo do advogado Raúl Soares da Veiga como “irrealísticos e fantasiosos”

“A lei permite-lhe sindicar as decisões processuais de muitos meios, pelo que nada tem a temer sobre a imparcialidade de quem decide. O que não pode, é tentar escolher o magistrado, com fundamentos irrealísticos e fantasiosos perpetuados por opiniões e interpretações jornalísticas ou com intuitos meramente dilatórios. O que, naturalmente comportará consequências necessariamente absurdas para a boa administração da justiça, permitindo, no limite, que as partes pudessem escolher o juiz através desta estratégia”, lê-se no acórdão da Relação de Lisboa

As alegações de Lalanda Castro

O incidente de recusa de Paulo Lalanda Castro baseava-se no livro “Carlos Alexandre — O Juiz” de Inês Bastos e Raquel Lito, no qual é relatado o desentendimento entre um tio de Lalanda e Castro, Anastácio Nogueira Lalanda, e o pai de Carlos Alexandre. Na origem dos problemas, terá estado o tratamento pouco formal com que o progenitor do juiz tratava o tio de Lalanda, dono de um colégio, em Mação. O tio do arguido queria ser tratado por “senhor”, mas o pai de Carlos Alexandre tratava-o simplesmente por “professor”.

Na biografia do juiz Carlos Alexandre é descrito ainda outro episódio relacionado com um atraso no pagamento da mensalidade do irmão mais velho do juiz de instrução, o que levou o tio de Lalanda e Castro, descrito na obra como “autoritário”, a humilhar João Alexandre à frente dos colegas.

Ora, a Relação de Lisboa considera que esta argumentação se “funda numa alegada rivalidade entre famílias em tempos remotos, numa vivência aldeã” dramatizada pela comunicação social, como é apanágio deste tipo de relatos (literários e jornalísticos)”. Contudo, “não tão dramática como a conhecida rivalidade entre os Capuleto e os Montéquio retratados por Shakespeare”, lê-se no acórdão da desembargadora Maria do Carmo Ferreira.