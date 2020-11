São 191, sairam 7, entraram 77. Veja aqui se o seu concelho está (ou saiu) da lista com mais restrições

O Governo atualizou a lista dos concelhos com risco elevado de propagação do novo coronavírus e que vão estar sujeitos a regras mais apertadas de restrição. Dos 121 subiram para 191 concelhos — saíram 7 e entraram 77 –, com uma média de mais de 240 casos por 100 mil habitantes registados nos últimos 14 dias, o critério usado pela União Europeia. Veja a lista atualizada aqui em baixo.