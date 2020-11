O SEF deteve dois cidadãos estrangeiros, um no aeroporto de Lisboa e outra em Espinho, com mandados de detenção, indicou esta quarta-feira aquele serviço de segurança.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras refere que deteve, na quarta-feira, no Aeroporto de Lisboa, um cidadão estrangeiro, sob o qual pendia um mandado de detenção por tráfico de droga. Segundo o SEF, o homem foi detetado no posto de fronteira, quando pretendia viajar para a cidade da Praia, em Cabo Verde, tendo sido encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Lisboa.

Aquele serviço de segurança avança que deteve também um outro cidadão estrangeiro, em Espinho (Aveiro), procurado pela Interpol e sob o qual pendia um mandado internacional de detenção. O SEF refere que o detido foi levado para o Tribunal da Relação do Porto, onde foi validada a detenção e aplicada a medida de coação de apresentações periódicas na autoridade policial da área de residência, bem como a proibição de ausentar-se para o estrangeiro, tendo o seu passaporte ficado à guarda do tribunal. O SEF indica ainda que o processo de extradição do cidadão estrangeiro irá, agora, decorrer em articulação com o Tribunal da Relação do Porto e com o Gabinete Nacional da Interpol.